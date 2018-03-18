اليوم.. برشلونة يستضيف بلباو لتصدر الدوري الإسباني

نواف السالم(صدى):

يلتقي فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني مع نظيره أتلتيك بلباو اليوم الأحد على ملعب ” كامب نو ” ، وذلك ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة فى تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت المملكة وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 3.

يدخل الفريق الكتالونى اللقاء وهو منتش بفوزه على تشيلسي بنتيجة (3-0) والتأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بنتيجة (1-1).

وفاز رفاق ميسي في اللقاء الأخير أمام مالاجا بهدفين دون رد، وكان من قبلها قد انتصر في مباراته الصعبة أمام أتلتيكو مدريد بهدفٍ دون رد، ليرتفع رصيد البلاوجرانا إلى 72، متصدراً وبفارق 8 نقاط عن اأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى برصيد 64 نقطة.

فى المقابل يدخل أتلتيك بيلباو اللقاء وهو في المركز الـ12 برصيد 35 نقطة، ويدخل الفريق الباسكى اللقاء وينتظره لقاء إياب دور الـ16 ضد أوليمبك مارسيليا من الدوري الأوروبي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الفريق الأبيض والأحمر بنتيجة (3-1).

وتحمل المباراة طابعا خاصا لدى المدرب إرنستو فالفيردي، خاصة أن بلباو هو فريق مدرب برشلونة السابق.