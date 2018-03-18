فوائد لاتعرفها عن ” الشبت “

متابعات(صدى):

يدخل ” الشبت ” في إعداد معظم الأطعمة والسلطات، وهو من الخضروات التي تتميز باحتوائها على العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

ويساعد الشبت على تخفيف نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية ويقي من ترسب المرارة، كما أنه مضاد للتشنج المعوي واضطرابات المعدة، وله مفعول قوى للحد من تكاثر الجراثيم بالأمعاء.

ويعتبر الشبت طارد للغازات ويقي من الإصابة بالسرطان كما أنه مفيد في إدرار الحليب لدى المرضعات.

ويعد الشبت مصدر نباتي هام للكالسيوم الضروري لتقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام، وينصح بتناوله بصفة منتظمة.

واستخدم الشبت أيضًا منذ القدم كعلاج منزلي للصداع، فتناول كوب من الشبت المغلي يساعد على التخلص من ألام الرأس والصداع بشكل سريع.