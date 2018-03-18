4 مطالب مشروعة لـ ” صناعيو ” المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

يعاني صناعيو المدينة المنورة، من سوء العلاقة بين الصناعيين والجهات ذات العلاقة والأسر المنتجة.

واشتكى عدد من الصناعيين المبتدئين وقليلي الخبرة من معاناتهم من تعثر المشروعات وتراكم المخلفات.

وطالب صناعيو المدينة المنورة، بإنشاء حاضنة أعمال صناعية، وكذلك فتح فروع خدمية بالمدينة الصناعية لهيئة الغذاء والدواء، وتعزيز نقل العمالة، مؤكدين على أهمية إنشاء مجلس استشاري أو لجنة استشارية.

وأعربوا عن استياءهم من ضعف الخدمات الأساسية؛ بسبب افتقار المدينة الصناعية لشبكة المياه وسكن العمالة، بالإضافة إلى حاجتها إلى محطة معالجة صرف صناعي وتحسين مدخل المدينة من الدائري الثالث.