حساب المواطن يوضح طريقة تقديم اعتراض على قيمة الدعم

عادل الحربي(صدى):

كشف حساب المواطن، اليوم الأحد، عن طريقة تقديم اعتراض على قيمة الدعم في الحساب، وذلك في حال كانت الدفعة ناقصة أو لم تستلم، موضحًا أنواع شكوى المدفوعات.

وأوضح برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه لتقديم اعتراض يتم الدخول على البوابة هنا ، وفتح الصفحة الرئيسية واختيار حالة الدفعات وتقديم الشكوى، ثم اختيار نوع الشكوى، وإرسالها.

وأشار الحساب إلى أنه إذا كان هناك دفعة ناقصة أو صفر؛ فذلك للأسباب التالية: تجاوز الحد المانع، وعدم الإفصاح عن الدخل أو مصدر الدخل الصحيح، وعدم أهلية التابع، وتلك لا تحتاج إرفاق مستندات.

وأضافت أنه في حالة عدم استلام الدفعة، وكانت الدفعة الحالية على البوابة ” مدفوعة ” يتم إرفاق كشف حساب قبل تقديم الشكوى.