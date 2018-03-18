توجيهات عليا لـ4 جهات لوقف التعديات على الأراضي الحكومية

عادل الحربي(صدى):

أصدرت 4 جهات عليا، عدة توجيهات لحماية الأراضي الحكومية من أي تعديات، وطالبت بالعمل على رصد كافة المواقع المعتدى عليها، والرفع بها.

وقالت المصادر، إن الجهات المكلفة بحماية الأراضي تشمل وزارات المالية، والشؤون البلدية والقروية، والعدل، بالإضافة للمجلس الأعلى للقضاء.

وأضافت أن توجيهات أخرى صدرت لوزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة العمل على وقف اعتداء شخصيات اعتبارية على أراضٍ حكومية في ثلاثة مخططات بشمال جدة، وشددت على تسليم الأراضي المعتدَى عليها للأمانة.

وأوضحت وزارة المالية من جهتها أن المخططات المعنية مملوكة للحكومة وتم التعدي عليها، ومن ثم بيعها لمواطنين بوثائق عادية.