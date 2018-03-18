اليوم سبورتنج براجا ينافس تشافيس في الدوري البرتغالي

ماجد محمد(صدى):

يحل فريق سبورتنج براجا، ضيفاً على تشافيس فى الثامنة مساء اليوم الأحد، بملعب ” تشافيس ” ، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى البرتغالي.

ويحتل سبورتنج براجا المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى البرتغالى برصيد 58 نقطة، بينما يحتل تشافيس المركز السادس برصيد 36 نقطة.

ويتطلع سبورتنج براجا لتحقيق الفوز السادس على التوالى بمسابقة الدورى البرتغالى من أجل المحافظة على آماله فى إنهاء الموسم بالمركز الثالث المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دورى أبطال أوروبا، علماً بأن سبورتنج لشبونة يحتل المركز الثالث برصيد 62 نقطة.