كاتب إنجليزي يعلق على إقالة ترامب لوزير الخارجية عبر ” تويتر “

واشنطن(صدى):

قال الصحفي البريطاني ديفيد أوزبورن تعليقا على استقالات مساعدي الرئيس ترامب وإقالته لبعضهم، كما حدث مؤخرا لوزير الخارجية ريكس تيلرسون: ” بهذا المعدل لن يبقى أحد في الجناح الغربي من البيت الأبيض إلا ترامب فقط “.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أقال وزير خارجيته ركس تيلرسون، وعين مدير الاستخبارات مايك بومبيو خلفا له في خطوة مفاجئة.