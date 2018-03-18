إعلان نهاية المهلة الممنوحة لسداد رسوم الأراضي في الرياض

حمود العنزي (صدى):

تعلن نهاية المهلة الممنوحة لسداد رسوم الأراضي البيضاء في الرياض أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان، مساء أمس (السبت)، عن نهاية المهلة الممنوحة لملاك الأراضي في الرياض الذين انطبقت عليها شروط تحصيل الرسوم.

وكان البرنامج حذر في وقت سابق من تخلف ملاك الأراضي عن السداد بسبب العقوبات التي تفرض غرامة تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض للسنة الأولى مع فرض الرسم السنوي للدورة الفوترية الثانية، وفي حال عدم السداد نهائياً تفرض الرسوم على المخالف، بالإضافة إلى الغرامة المالية.