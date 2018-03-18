” القرنفل ” و ” البصل ” للقضاء على إصفرار الأسنان

متابعات(صدى):

يعاني الكثير من مشكلة اصفرار الأسنان، ويبحث المعظم عن طرق للتخلص من تلك المشكلة التي تؤثر على المظهر الخارجي بصورة كبيرة.

وتعتبر تلك المشكلة بمثابة أزمة كبيرة خاصة للسيدات اللاتي يحرصن دائما على الظهور بأحسن صورة، لكن معظمهن سئمن من استخدام مستحضرات العناية بالأسنان التي لا تجلب نتيجة مُرضية.

وفي هذا السياق ، كشف موقع ” بولد سكاي ” الهندي عن طريقة سهلة وبسيطة تساعد في القضاء على مشكلة إصفرار الأسنان دون حاجة لاستخدام الطرق الأخرى التقليدية المكلفة للغاية.

كل ما تحتاج إليه : ماء قرنفل، وماء بصل، وملح، تقوم بخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد، ثم أغسل أسنانك بواسطة الخليط جيدا، وترى نتيجة ملحوظة مع تكرار العملية.