” الكهرباء ” تتوعد بإجراءات صارمة وفصل أي موظف تثبت مخالفته

نايف السالم(صدى):

أنهت الشركة السعودية للكهرباء خدمات عدد من منسوبيها من بينهم قياديان ” مدير ونائبه ” في منطقة مكة المكرمة، بعد ثبوت تورطهما في مخالفات.

ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس زياد الشيحة أن أي موظف يرتكب تجاوزات إدارية ومالية سيتم فصله عن العمل، مشيرًا إلى أن الشركة لن تسمح باستمرار أي مخالفات، وأنها بدأت تتجه بشكل واضح وقوي إلى اتخاذ قرارات أكثر صرامة.

وشدد على أن الأيام القادمة ستشهد فصل موظفين آخرين جار التحقيق معهم للتثبت من إدانتهم من عدمها، مطالبا المديرين المباشرين في الشركة بالقيام بمهامهم وعدم انتظار ما يصدر عن الشؤون القانونية حول أي مخالفات.