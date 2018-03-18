” سيلفي ” رئيس الوزراء الأسترالي على هامش قمة آسيان

كانبرا(صدى):

التقط رئيس الوزراء الأسترالى مالكولم تيرنبول، صورة سيلفى مع عدد من المسئولين الذين يحضرون قمة آسيان فى العاصمة الاسترالية سيدنى.

وانطلقت قمة آسيان ” رابطة دول جنوب شرق آسيا “، بمشاركة رؤساء وملوك، ورؤساء وزراء، ووزراء خارجية الدول المشاركة فى القمة، وهم رئيس الوزراء الأسترالى مالكولم تيرنبول، رئيس وزراء تايلاند برايت تشان أو تشا لام، رئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج، رئيس وزراء فيتنام نجوين شوان فوك، وزير الخارجية الفلبينى ألان بيتر كايتانو، مستشار الدولة فى ميانمار أونج سان سو كيى، ورئيس وزراء ماليزيا نجيب رزاق.

ومن المشاركين فى القمة الآسيوية أيضًا، رئيس وزراء لاوس ثونجلون سيسوليث، ورئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، ورئيس وزراء كمبوديا هون سين، وسلطان بروناى حسن البلقية، وكان لعدد من الحضور كلمة خلال الجلسة الافتتاحية.