الاحتلال يقصف عدة أهداف متفرقة في قطاع غزة
قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى أمس السبت، عدة مناطق بقطاع غزة وسُمع دوى انفجارات هزت شمال وشرق القطاع، وأفاد شهود عيان بأنه جرى استهداف موقع صلاح الدين، وأرض زراعية شمال شرق غزة من قبل طائرات الاحتلال.
وأطلق جيش الاحتلال حتى اللحظة 11 صاروخا على القطاع من خلال 10 غارات دون وقوع إصابات، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن القصف واسع النطاق على غزة استهدف أماكن تتبع المقاومة، ردا على زرع عبوات ناسفة وتفجيرها على السياج الحدودى مع القطاع.
وأشار موقع 0404 العبرى إلى أن الطائرات هاجمت عدة أهداف مختلفة من بينها معمل لتصنيع الصواريخ بغزة.. وفق زعمه.
فيما أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن الطائرات التى شنت الغارات، من نوع F16 قامت خلال جولتين من الاستهداف فى محيط مصنع السودة شرق الشجاعية.
مرسيدس[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 1 ساعة
اليهود طردوا من الاتحاد السوفيتي بسبب خطرهم الذي زاد في ذالك الوقت وايصا طردوا من المانيا ونكلوا بسبب مافعلوه ان ذان وبريطانيا في اوج قوتها وصعتهم بين العرب في فلسطين لكي لايدب فسادهم في بريطانيا ان ذاك والان صاروا اصحاب وطن وليس محتل فهذه مصيبه عظيمه اذا تم الاعتراف بهم ليس اصدق من الله قيلا قال تعالى ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) وقال تعالى ( غير المغضوب عليهم ) يقصد بها اليهود كانوا اليد المدبره لقتل الملك فيصل وسكوت المسلمين على جرائمهم يعد من اكبر الجرائم التي تعد في تاريخ البشريه هم فايروس ويجب القضاء عليه