تصفية الأجواء بين ريبروف والسومة بعد مباراة الأهلي والرائد

طلال الغامدي(صدى):

ذكرت مصادر أن نائب رئيس النادي الأهلي طارق كيال عقد اجتماعاً بين مدرب الفريق سيرجي ريبروف واللاعب السوري عمر السومة؛ لإزالة أي خلافات وتقريب وجهات النظر بينهما.

وأوضحت المصادر، أن كيال شرح للمدرب الأوكراني سبب انفعال السومة بعد تغييره في مباراة الرائد، مبيناً أن الأخير يرغب في المشاركة باستمرار من أجل استعادة مستواه.

ولفتت إلى أن ريبروف تفهم الأمر وشرح وجهة نظره في تغيير السومة ورؤيته الفنية برغبته في تجهيز اللاعب مهند عسيري بعد عودته من الإصابة أيضاً.

وأشارت المصادر إلى أن كيال وصف ردة فعل السومة بالطبيعية وأنه مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم، موضحةً أن اللقطة التي ظهر فيها اللاعب السوري منفعلاً كان يوجه حديثه وانفعاله إلى المشرف العام للفريق باسم أبو داود.