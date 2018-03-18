الإيقاف 3 سنوات..عقوبة إعلان المحاميين عن أنفسهم بأي شكل دعائي

عادل الحربي (صدى):

أكدت مصادر بوزارة العدل أن أي إعلان دعائي يقوم به المحامي يجعله عرضة لتطبيق العقوبة سواء بتوجيه اللوم أو الإنذار أو الإيقاف عن مهنة المحاماة لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وأوضحت أن منع المحامي من الإعلان عن نفسه بشكل دعائي هو قاعدة قانونية موجودة في أكثر قوانين المحاماة في الوطن العربي وغيره من الدول التي أصدرت قوانين تنظم مهنة المحاماة، وذلك للمحافظة على الهدف الأساسي للمحامي وهو تحقيق العدالة ونصرة المظلوم، إضافة إلى أن في الإعلان نوعا من الابتذال والامتهان للمهنة.

يأتي ذلك على خلفية رصد الوزارة عشرات المحامين يخالفون نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، الذي يحظر عليهم الإعلان الدعائي عن أنفسهم بأي وسيلة من الوسائل بحسب ما نصت عليه الفقرة 13 من المادة السادسة.