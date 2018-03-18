المحكمة توقف عقوبة ثلاثيني متهم بالتزوير مراعاة للظروف

نايف السالم(صدى):

قررت المحكمة الإدارية بجدة إيقاف عقوبة بالسجن والغرامة ضد مواطن ثلاثيني متهم بتزوير 6 وكالات شرعية لصالح مقيم لإجراءات نقل كفالة.

وجاء ذلك القرار مراعاة لإعالته زوجته ووالديه الطاعنين في السن، موضحة أن ما أصابه من مشقة في التحقيقات كاف لردعه عن العودة لما قام بارتكابه.

كانت المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة عام وغرامة ألف ريال، ثم أصدرت الدائرة حكمًا يقضي بإيقاف العقوبة لمراعاة ظروفه.