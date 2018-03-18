الدفاع المدني يباشر إزالة زيوت محوِّل ” أحد رفيدة “

محمد بن طحيطح(صدى):

حاول الدفاع المدني بمنطقة أحد رفيدة، أمس إزالة الزيوت التي غمرت أجزاء من وسط المحافظة إثر انفجار محول كهرباء بعد سقوطه بفعل شاحنة قطعت الأسلاك وأسقطت عددًا من الأعمدة التابعة لشركة الكهرباء.

وكان السكان شكوا من عدم مباشرة الجهات المختصة إزالة الزيوت والديزل الذي نتج عن انفجار محول الكهرباء وحال دون وصول بعض السكان إلى منازلهم في الوقت الذي تخوفوا فيه من وقوع حوادث مرورية بسبب الزيت الذي أغرق عددًا من الشوارع.

واضطر السكان في ظل تنصل كل من الدفاع المدني والبلدية عن المشكلة ومضي قرابة 24 ساعة على الحادث بجلب التراب وطمر تلك الزيوت قبل أن تباشر فرقة للدفاع المدني غسل الشوارع.

وقال رئيس بلدية أحد رفيدة محمد بن سالم الوادعي إن البلدية باشرت منذ لحظة الحادث إزالة مخلفات المحول والأعمدة المتكسرة وتنظيف الأماكن المتضررة إلا أنه أشار إلى أن التعامل مع المواد البترولية من اختصاص الدفاع المدني وليس من اختصاص البلدية.

وكانت شاحنة، قطعت أمس أسلاكًا وأطاحت بمولد كهربائي انفجر بعد سقوطه ما أدى إلى قطع الكهرباء عن وسط محافظة أحد رفيدة المكتظ بالسكان والإدارات الحكومية والمتاجر المختلفة.