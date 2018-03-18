جمعية تطالب بقصر دوام الأم العاملة على 6 ساعات

نايف السالم(صدى):

قامت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمكة المكرمة بالعمل على دراسة بحثية معنية بـ ” تأثير عمل المرأة على استقرار الأسرة من وجهة نظر الزوجين “.

وتوصلت الدراسة إلى ضرورة إصدار تشريع باسم الأم العاملة، يحتوي على بندين أولهما ، قصر دوام الأم على 6 ساعات كحد أقصى لمن لديها طفل أو أكثر يقل عمره عن 9 سنوات.

وتمثل البند الثاني في تصميم دوام جزئي للأمهات اللاتي لديهن طفلان فأكثر، تقل أعمارهم عن 9 سنوات، في سبيل المحافظة على استقرار الأسرة.

وأوصت الدراسة بضرورة وجود منهج بوزارة التعليم لمادة ” التوازن بين الأسرة والعمل “، يُدرس لطلاب السنة الثالثة بالمرحلة الثانوية، وكذلك في السنة الأخيرة بمرحلة الجامعة.