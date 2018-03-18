إماراتية تطالب بالابتعاد عن التقليد والمنافسة في الموضة العالمية

أبو ظبي(صدى):

سعيا منها لإظهار الذوق والهوية العربية، طالبت مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري المصممين والمصممات العرب بالابتعاد عن التقليد، وتشكيل كيانات تعكس الشخصية العربية، وتكون لها بصمة مستقلة.

وقالت المنصوري في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية، إنها تسعى بشكل فعلي لتحقيق العالمية الحقيقية، بعيداً عن الضوضاء والألقاب البعيدة عن الحقيقة، وعدم الاستعجال، أو الخضوع للضغوط من أي جهة، من أجل تحقيق ألقاب فضفاضة، دون الوصول إلى العالمية.

وحثت المنصوري، المصممين والمصممات العرب على الدخول في منافسة جادة مع الأسماء العالمية التي باتت تتجه إلى العالم العربي، ومؤكدة على ضرورة الوجود العربي بقوة في أسواق الموضة العالمية.

وأشارت المنصوري إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة صارت مركزاً عالمياً للموضة، وباتت تجذب أشهر المصممين، وأكبر دور الأزياء بالعالم، لعرض تصميماتهم على أرضها.

وأضافت المنصوري على هامش افتتاح المعرض في أول عروض له بدولة الإمارات، أن ثقافة الموضة العربية فرضت نفسها على كل دور الأزياء، وتسعى لإرضاء الذوق العربي بوجه عام، والخليجي بوجه خاص، في تصميماتها ومجموعاتها الجديدة.