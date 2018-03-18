جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الجولة 31

ماجد محمد(صدى):

عاد فريق ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، ليتصدر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، وذلك بعد اكتساحه لفريق واتفورد بنتيجة 5 – 0، ضمن منافسات الجولة 31 من البريميرليج.

ورفع ليفربول رصيده للنقطة 63 احتل بها المركز الثالث، متخطيا فريق توتنهام الذى لم يخض هذا الأسبوع مباراته التى تأجلت أمام فريق نيوكاسل نظرا لخوضه لقاء سوانزى سيتي فى كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 81 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر يونايتد صاحب المركز الثانى برصيد 65 نقطة.

وتأجلت 6 مباريات فى الجولة 31 بسبب مشاركة الفرق فى مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث أقيمت 3 مباريات بخلاف لقاء ليفربول مع واتفورد، حيث تغلب بورنموث على وست بروميتش 2 – 1، كريستال بالاس على هدرسفيلد 2 – 0 وإيفرتون على ستوك سيتي 2 – 1.