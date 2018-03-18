بدء تطبيق توطين منافذ تأجير السيارات وسط ترقب اليوم

نايف السالم(صدى):

يتم بدءا من اليوم الأحد، تطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاص بتوطين منافذ تأجير السيارات وحصر العمل فيها على المواطنين بمدن ومناطق المملكة كافة حيز التنفيذ، وسط ترقب لما سيسفر عنه تطبيق هذا القرار، فيما يتوقع أن تقوم الوزارة في الأيام الأولى من بدء تطبيقه بجولات مكثفة لضبط المخالفين.

وكانت وزارة العمل قد حذّرت كل المنشآت التي تخالف تنفيذ القرار بمعاقبتها بالغرامة وفق عدد العمال الأجانب الذين تم توظيفهم، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، مشيرة إلى أن المهن المشمولة بالتوطين هي المحاسبة والإشراف والمبيعات والاستلام والتسليم.

ويترقب المواطنون معرفة كيف سينتهي اليوم الأول من بدء قرار توطين القطاع، بعدما رصد تقرير قيام عدد من المكاتب بعدة مدن بإغلاق منافذها؛ لعدم توفر موظفين سعوديين يَقبلون بالعمل وفق شروطها؛ حيث يتوقع أن تخرج المكاتب الصغيرة من السوق.