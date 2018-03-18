شروط جديدة لزواج المواطنة من أجنبي

عادل الحربي (صدى):

أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أضافت شرطان جديدان متعلقان بزواج السعودية من أجنبي ،إضافة للاشتراطات المنصوص عليها منذ سنوات.

واعتمدت الوزارة حدًا أعلى لعمر الراغبة في الزواج بأجنبي، متمثلا في أنه يجب ألا يتجاوز عمرها 50 عامًا.

ووضعت الوزارة شرطا متمثل في ألا يزيد الفارق الزمني مع الخاطب على 15 عاما، داعية الجهات المختصة لتضمين الشرط الجديد ضمن تحديد الضوابط المطلوب استيفاؤها لمن يتم الرفع عن طلبه للزواج بغير سعودية أو العكس.

كانت الاشتراطات السابقة قد حددت الحد الأدنى للراغبة في الزواج بأجنبي، دون الحد الأعلى أو الفارق العمري، فنصت على أنه : ” لا تعبأ الاستمارة لمن قل عمرها عن 25 عاما “، باستثناء من كانت ابنة عم الخاطب أو ابنة خاله من الدرجة الأولى، التي يجوز لها الزواج بما لا يقل عمرها عن 21 عامًا.