” حماس ” تغلق شركة قطرية لعدم تعاونها

غزة(صدى):

أغلقت حركة حماس في قطاع غزة شركة ” الوطنية موبايل ” القطرية، لعدم تعاونها في التحقيقات المتعلقة باغتيال وتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وأعلن مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم أن الشركة أغلقت بقرار من النائب العام لعدم تعاونها في مجريات التحقيق في محاولة اغتيال الحمد الله، بحسب ” الشرق الأوسط “.

وأوضح عدم استجابة الشركة لكتاب من النائب العام في غزة لكشف سجلات مكالمات وتسجيلات وأسماء مشتبه بهم في قضية محاولة الاغتيال.

يذكر أن السلطة الفلسطينية لاتعترف بالنائب العام الموجود في غزة باعتباره تابعًا لـ” حماس ” وتم تعيينه من نظام غير معترف به، وتتبع المؤسسات والشركات التي تحصل على ترخيص من السلطة قرارها في هذا الشأن.