العزيمة تتجسد.. قعيد أسترالي يتسلق إيفرست سيراً على يديه

كانبرا(صدى):

بعزيمة وثابة وإصرار نادر، يطمح قعيد إسترالي إلى أن يصبح أول شخص مصاب بشلل في الجزء السفلي من جسمه، يصل إلى معسكر الأساس في جبل إيفرست من دون مساعدة خلال عملية تسلق يستخدم فيها يديه خصوصا.

وينطلق سكوت دولان البالغ من العمر 28 عاما الجمعة قاصدا ارتفاع 5364 مترا في الجانب النيبالي من مرتفعات هملايا، وهي منطقة لا يمكن بلوغها عادة سوى سيرا على الأقدام أو بالمروحيات، لكنه ينوي تحقيق ذلك على كرسيه النقال.

وسيستخدم هذا المغامر الاستثنائي كرسيا متحركا صمم خصيصا لهذه المهمة، لكن اعتماده الأكبر سيكون على يديه. ففي هذه الرحلة المحفوفة بالمصاعب سيحاول سكوت أن يعتلي الجبال ماشيا على يديه فيما رفيق له يرفع رجليه من الخلف. ويقول: «سأخرج من الكرسي النقال، وأمشي على يدي».

يتدرب سكوت على هذه المهمة منذ ثمانية أشهر، مواظبا على تمارين للعضلات والقلب، كما أنه أمضى وقتا في جبال أستراليا واضعا قناعا يحد من وصول الأكسجين إلى رئتيه، كما هو الحال في مرتفعات هملايا.