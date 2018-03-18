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” التعليم ” تلزم منسوبيها بتحمل نفقات الوقود والصيانة خارج الدوام

” التعليم ” تلزم منسوبيها بتحمل نفقات الوقود والصيانة خارج الدوام
نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة التعليم في تعميم لها ، بإلزام جميع منسوبيها بجميع القطاعات والإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات بتحمل نفقات الوقود وتكاليف الصيانة للمركبات الرسمية التي تستخدم خارج وقت الدوام مالم يكن يشغل وظيفة سائق.

وأضاف التعميم حسم بدل النقل الشهري من جميع من استلم مركبة ويستخدمها بعد الدوام، وأثناء العطل الرسمية، مشددًا على التقيد بهذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن أي مخالفة ستستوجب المساءلة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 2 ساعتين

المفروض جميع الوزارات تلزم موظفيها ,

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