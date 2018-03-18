مزايا وعروض جديدة للمتقاعدين وفقا لرؤية 2030

نايف السالم(صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، أنها تلتزم بتطوير جميع خدماتها تنفيذاً لرؤية المملكة 2030، وذلك في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام دائم بالمتقاعدين، وبتطوير أنظمة التقاعد.

وأصبحت التقاعد تقدم خدماتها للمشتركين إضافة إلى المتقاعدين عبر العديد من الخدمات، ومنها برنامج مساكن الخاص بتمويل موظفي الدولة والمتقاعدين لشراء المساكن، وحرص المؤسسة على تطوير قدرتها الاستثمارية عبر استقطاب وبناء القدرات المتخصصة في الاستثمار وإدارة المخاطر، مما سينعكس إيجاباً على تحقيق عوائد أفضل.

وأشارت إلى أنها تسعى للعمل مع القطاع الخاص لتقديم خدمات وعروض مميزة للمتقاعدين والمستفيدين لتضاف للخدمات الحالية، وفي كافة مناطق المملكة.

من جانبه أكد وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد سليمان بن عبد الله الحمدان حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد على المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، مشدداً على التزام المؤسسة بتطوير مختلف خدماتها المعنية بهذه الفئة التي أخلصت وتفانت في تقديم عملٍ كبير لوطنها، تنفيذاً لرؤية المملكة 2030.