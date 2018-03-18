بالفيديو..الإدارة العامة للنظافة بالرياض: 600 ريال ليس قليلا للعامل
على خلفية تحذير أمانة الرياض من إعطاء مبالغ مالية لعمال النظافة ، أكد المهندس نواف العضياني، مدير الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة الرياض، أن عمال النظافة يتقاضون رواتب ليست قليلة.
وأوضح العضياني في مداخلة هاتفية لبرنامج سيدتي، أن مبلغ 600 ريال مع توفير التأمين الطبي والسكن ووسائل النقل يعد دخلاً جيداً لعمال النظافة مقارنة بعمال آخرين.
وقال : ” من يعطون العمال مبالغ مالية بنية الصدقة، التصدق بأموالهم للجمعيات الخيرية المختلفة التي تقوم بتوجيهها للمستحقين والمحتاجين الحقيقيين ، لأن إعطاءهم أموال يشجعهم على الإنصراف عن العمل ويتوانوا عن العمل الأساسي لهم “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27633 ] نشر منذ 15 دقيقة
أنا ضد فكرة أعطائهم المال
لكن إذا ولابد
أشتر لهم أكل ولا مويه
ولا بطايق شحن يكلمون أهلهم بها
ملابس إي شي الا الدراهم.
شفت عمال كثير يلبسون ملابس عمال النظافة
ويقعدون حول الحرم بمكه
ياخذون الصدقات
وهم مو عمال نظافة حتى🤔