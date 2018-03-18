بالفيديو.. إعلامية تؤدي التحية العسكرية للمصريين على الهواء
قامت الإعلامية المصرية أماني الخياط، بتأدية تحية عسكرية وتعظيم سلام للشعب المصري على الهواء مباشرة في برنامج تليفزيوني.
وقالت أماني الخياط: ” تعظيم سلام من أماني الخياط للشعب المصري على أداء المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27633 ] نشر منذ 60 دقيقة
مش كده بست هانم
لازم تسني صوباعك الصوغير🤙
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27633 ] نشر منذ 59 دقيقة
يعني كده هوه👋👮