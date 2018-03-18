بالفيديو.. إعلامية تؤدي التحية العسكرية للمصريين على الهواء

القاهرة(صدى):

قامت الإعلامية المصرية أماني الخياط، بتأدية تحية عسكرية وتعظيم سلام للشعب المصري على الهواء مباشرة في برنامج تليفزيوني.

وقالت أماني الخياط: ” تعظيم سلام من أماني الخياط للشعب المصري على أداء المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية “.