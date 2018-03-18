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بالفيديو.. إعلامية تؤدي التحية العسكرية للمصريين على الهواء

بالفيديو.. إعلامية تؤدي التحية العسكرية للمصريين على الهواء
القاهرة(صدى):

قامت الإعلامية المصرية أماني الخياط، بتأدية تحية عسكرية وتعظيم سلام للشعب المصري على الهواء مباشرة في برنامج تليفزيوني.

وقالت أماني الخياط: ” تعظيم سلام من أماني الخياط للشعب المصري على أداء المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية “.

 


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