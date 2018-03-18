الأمير عبدالرحمن بن مساعد: إنجازات ولي العهد تستفز الجزيرة

حمود العنزي (صدى):

سخر الأمير عبدالرحمن بن مساعد مما تقوم به قناة الجزيرة القطرية المحرضة، يوميًا من بث أخبار وأحاديث عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- .

وقال الأمير في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” الجزيرة على مدى الـ24 ساعة يوميًا ولشهور في كل برامجها ونشراتها لا تخلو من حديث مكثف عن الأمير محمد بن سلمان وصوره تظهر بها أكثر بكثير جدًا من القنوات السعودية، لا ألومهم فإنجاز محمد بن سلمان مستفز جدًا ،ولا يُعْذرُ الحساد في الغل مطلقًا، ولكنه الإنجاز يصنع حُسّدا “.

وتابع قائلا: ” تعالى صراخ الجزيرة ضد الأمير محمد بن سلمان قبل زيارته لبريطانيا وبذلت قطر الجزيرة لتفشل الزيارة التي نجحت نجاحًا مبهرًا وأظهرت حجم الإحترام المستحق لقيمة الرجل وإنجازه ويتعالى صراخ مماثل قبل زيارته لأمريكا وسيُبذل نفس الجهد لنفس الهدف وستكون النتيجة هي نفسها، نجاحه وفشلهم “.