” التجارة ” تعلن خبر ” تشهير ” بشركات سعودية كل أسبوع

نايف السالم(صدى):

أكد متحدث وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، أنه سيتم نشر خبر تشهير كل أسبوع خلال الأسابيع السبعة القادمة بخصوص سبع شركات سعودية؛ وذلك بعد أن صدرت أحكام قطعية بخصوصها، موضحًا أن الوزارة لا تملك حق التشهير، والنظام وضع هذه السلطة بحق الأجهزة القضائية، ويتم التشهير بعد صدور الحكم النهائي عندما يكتسب القطعية.

وأوضح الحسين في حواره لبرنامج ” ياهلا ” أن التشهير ليس العقوبة الوحيدة، وإنما تُضاف له إذا كان في نظام الغش التجاري عقوبات تصل إلى مليون ريال غرامة، وثلاث سنوات سجنًا، وإعلان التشهير على نفقتهم في صحيفتَين محليتَين، وترحيل العمالة، ومنعهم من دخول المملكة، وإيقاف نشاط السجل التجاري.

وقال : ” في نظام التستر التجاري تصل العقوبات إلى مليون ريال غرامة، والسجن يصل إلى سنتين.،وفي نظام العلامات التجارية الغرامة تصل إلى مليون، والسجن سنة مع العقوبات السابقة “.