مدرب ليفربول: صلاح قد يصل إلى أداء ميسي

نواف السالم(صدى):

شبه مدرب ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، ما يقدمه اللاعب المصري محمد صلاح بالطريق الذي سلكه الأرجنتيني ليونيل ميسي ساحر برشلونة وصاحب الـ5 كرات ذهبية.

وقدم صلاح أداء استثنائيا أمس السبت وسجل 4 أهداف وصنع هدفا في الفوز على واتفورد 5-0 في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

وخلال المؤتمر الصحفي، سأل أحد الصحفيين كلوب عن وضع صلاح في مقارنة مع ميسي.

وأجاب كلوب ” نعم، اعتقد أن مو في الطريق لذلك، وهذا جيد “.

واستدرك ” لا أعتقد أن مو أو أي لاعب المقارنة مع ميسي، فميسي يقترب من 20 عاما يقدم فيهم بما يقوم به الآن، وأخر لاعب امتلك نفس التأثير على فريقه كان دييجو مارادونا “.