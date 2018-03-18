سقوط مدوي لـ ” اليوفي ” أمام سبال.. ونابولي يعود للمنافسة

ماجد محمد(صدى):

تعادل فريق يوفنتوس سلبيا أمام فريق سبال المتواضع مساء السبت، وذلك على ملعب ” باولو ماتزا ” في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وفشل نجوم اليوفى بقيادة الثنائي الأرجنتيني باولو ديبالا وجونزالو هيجواين، فى اختراق حصون فريق سبال الدفاعية، لتتوقف انتصارات اليوفى المتتالية عند 12 مباراة متتالية فى الكالتشيو.

بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده للنقطة 75 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما حصد سبال نقطة مهمة رفعت رصيده إلى النقطة 25 احتل بها المركز السادس عشر.

ويسعى نابولى صاحب المركز الثانى برصيد 70 نقطة لتقليص فارق النقاط مع يوفنتوس، عندما يستضيف فريق جنوى اليوم الأحد.