إيرانية تكشف عن صدفة تسببت في تتويجها بلقب ملكة جمال آسيا

طهران(صدى):

كشفت عارضة الأزياء الإيرانية مينا جاي، الحاصلة على لقب ” أجمل وجه فوتوجينيك ” في مسابقة ملكة المال في الهند، عن صدفة غريبة ساهمت في تتويجها بملكة جمال آسيا.

وقالت جاي لوكالة سبوتنك إنها مغرمة بالتصميم والأزياء، وتستثمر الكثير من القوى خلال العمل كعارضة أزياء، لكنه في النهاية يملأها بالطاقة ويبدو أنها تستطيع العمل بلا نهاية.

وكشفت جاي عن الطريقة التي توجت بها إلى مسابقة ملكة الجمال قائلة: ” كنت دائما أذهب إلى دبي مع عائلتي، حيث يعيش أحد إخوتي، ثم انتقلت أيضا إلى هناك بعد الانتهاء من دراستي، هذه مدينة الفرص الكبيرة، ويوجد هناك العديد من الوكالات، وأنا أتعاون معهم كعارضة

عقدت مسابقة “ ملكة جمال آسيا ” في عام 2015، في مدينة كوشين الهندية “.

وتضيف: ” كانوا يبحثون في دبي عن ” ملكة جمال إيران ” للمشاركة في المسابقة التأهيلية، وقررت المشاركة “.

وولدت مينا جاي في إيران، في مدينة أصفهان، درست في كلية علم الأحياء الدقيقة بجامعة آسيا، وأحمل شهادة البكالوريوس.