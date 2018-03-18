بالفيديو..سجى كمال: والدي هو من علمني قيادة السيارة

ماجد محمد(صدى):

أكدت الرياضية السعودية سجى كمال، أن الرياضة تمثل لها كل حياتها، لافتة إلى أنها ولدت وتربت في المنطقة الشرقية، معتبرة أنها ” محظوظة ” بذلك حيث أتيحت لها الفرصة للعب كرة القدم وممارسة الرياضة بحرية في صغرها.

وأوضحت كمال في حوارها لبرنامج ” سيدتي ” ، أن والدها علمها قيادة السيارة، وقال لها إنه يعلمها لتكون جاهزة في الحالات الطارئة، ثم أكد لها فيما بعد أن تعليمها القيادة سيكون شيئا مفيدا لها في المستقبل إذا تغيرت الأوضاع.

وأشارت إلى أنها بدأت ممارسة الرياضة وعمرها 4 سنوات، ومارست كل أنواع الرياضة ومن بينها كرة السلة والبولينج إضافة إلى كرة القدم، مؤكدة أن والدها طلب منها اختيار لعبة واحدة والتخصص فيها فاختارت كرة القدم.

وأكدت “سجى” أن حصة الرياضة في مدرستها بالشرقية كانت تعني ” حصة فراغ “، قائلة : ” استغربت حين وجدت بعض السعوديات يلعبن الرياضة “.

يذكر أن سجى درست 5 سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية، وتخصصت في العلوم السياسية والدولية وفي إدارة الأعمال.