بالفيديو..هجوم حاد من فهد عافت على ” أبو جفين “

نايف السالم(صدى):

وجه الشاعر فهد عافت رسالة نارية للمؤلف الشاب عبدالرحمن القحطاني المعروف بـ ” أبو جفين ” بسبب إصداره كتاب “ توصون شي ولاش ” .

وقال عافت في مقطع فيديو : ” لا يحتاج أن نقرأ كتاب أبو جفين، فالكتاب تافه والسبب أن مؤلفه ليس لديه مايقدمه ” مؤكدا أنه لا حاجة لقراءته قبل الحكم عليه.

ومنم جانب آخر، رأى رواد موقع ” تويتر ” أن هجوم الشاعر ليس في محله، وقال أحد المغردين : ” يا أستاذي الفاضل قد يكون على حد قولك إن كتاب أبو جفين تافه ولكن قد يكون يوم ما أعظم كاتب سعودي شبابنا يحتاجون إلى التشجيع امنحوهم الفرصة حتى يحقققوا أحلامهم “.