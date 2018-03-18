بالفيديو..هجوم حاد من فهد عافت على ” أبو جفين “
وجه الشاعر فهد عافت رسالة نارية للمؤلف الشاب عبدالرحمن القحطاني المعروف بـ ” أبو جفين ” بسبب إصداره كتاب “ توصون شي ولاش ” .
وقال عافت في مقطع فيديو : ” لا يحتاج أن نقرأ كتاب أبو جفين، فالكتاب تافه والسبب أن مؤلفه ليس لديه مايقدمه ” مؤكدا أنه لا حاجة لقراءته قبل الحكم عليه.
ومنم جانب آخر، رأى رواد موقع ” تويتر ” أن هجوم الشاعر ليس في محله، وقال أحد المغردين : ” يا أستاذي الفاضل قد يكون على حد قولك إن كتاب أبو جفين تافه ولكن قد يكون يوم ما أعظم كاتب سعودي شبابنا يحتاجون إلى التشجيع امنحوهم الفرصة حتى يحقققوا أحلامهم “.
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