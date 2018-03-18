دراسة : ممارسة الرياضة تخفف ألم الولادة

مدريد(صدى):

شجّعت دراسة إسبانية جديدة الحوامل على ممارسة الرياضة بانتظام خلال فترة الحمل لأن تمارين الحوض العادية والركض والتدريب على حمل الأحمال تساهم في تقليل مدة المخاض 50 دقيقة.

وقال باحثون في جامعة مدريد التقنية 508 امرأة حامل في الثلث الأول من الحمل وتم تقسيمهن لنصفين: المجموعة الأولى حصلت على ثلاثة تمارين رياضية لمدة ساعة واحدة في الأسبوع، فيما تلقت المجموعة الثانية من الحوامل جلسات مشورة قبل الولادة دون أن تمارسن الرياضة خلال فترة الحمل.

وأوضحت النتائح أن المجموعة التي مارست الرياضة كان معدل المخاض لديها 7.5 ساعة فيما المجموعة الثانية التي لما تمارس الرياضة كان مدة المخاض أطول حيث بلغت 8.5 ساعة. وخلصت الدراسة الإسبانية إلى أن ممارسة الرياضة خلال فترة الحمل تساهم في تسيير الولادة وتقصير فترة المخاض بمعدل 50 دقيقة.