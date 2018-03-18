بالصور.. وصول بعثة الأخضر إلى ماريبا الإسبانية

طلال الغامدي(صدى):

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول مساء اليوم السبت، إلى مملكة إسبانيا لإقامة معسكرًا خارجيا في مدينتي ماربيا الإسبانية وبروكسيل البلجيكية، حيث يأتي المعسكر ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الاعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، والتي تستضيفها روسيا الصيف المقبل.

وكان في استقبال البعثة لدي وصوبها مطار ملقا الدولي، القنصل العام للملكة العربية السعودية، زياد العطية، ومدير المراسم محمد الشويل، وعددًا من منسوبي القنصلية.

من جانبها، قدمت إدارة المنتخب شكرها وتقديرها للقنصلية علي حسن الاستقبال وتسهيل كافة إجراءات الدخول.

وكانت بعثة المنتخب الوطني غادرت الرياض عصر اليوم السبت، بعد اكتمال تجمع اللاعبين في مقر إقامتهم، حيث خضع اللاعبون إلى الكشف الطبي لتأكد من سلامتهم وسيجري المنتخب الوطني مساء غدٍ الأحد، حصة تدريبية مسائية.