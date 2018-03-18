بالصور.. هلال الباحة يقيم 4 دورات للمتطوعات في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية

إبراهيم الزهراني(صدى):

ضمن الخطة التوعوية والتدريبية، قامت إدارة التدريب والعلاقات العامة والإعلام وإدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه الباحة (القسم النسائي) ، بتنفيذ أربع دورات في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية خلال شهر مارس 2018 ، للمتطوعات من كلية الطب وكلية العلوم التطبيقية بالفترة المسائية.

وشمل البرنامج على تدريب عملي ونظري لمدة يومين لكل ما يتعلق بالحالات الطارئة، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى المجتمع، وذلك بقاعات تدريب جمعية معين للتنمية الأسرية بمنطقة الباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمنطقة الباحة، الاستاذ عماد منسي الزهراني، أن كل متدربة أعطيت كتابًا شاملًا عن الإسعافات الأولية، وبعد اجتيازهن لامتحان نهاية الدورة عملي وتحريري ستحصل كل متدربة على بطاقة وشهادة اجتياز للدورة معتمدة من مدير عام التدريب والموارد البشرية والمدير الطبي للبرنامج بالإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالرياض.

وحرص فرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة، على تقديم كل ما هو مفيد وخدمة المواطنين والمقيمين سيتم تفعيل تلك الدورات بصفة مستمرة خلال الأشهر القادمة لتعم الفائدة لجميع الراغبات في طلب المعرفة .

كما تعمل هيئة الهلال الأحمر السعودي، على تفعيل برامج الهيئة التوعوية والتدريبية من خلال التسجيل على الرقم المجاني للتدريب ( 920022776 )أو التسجيل بمراكز التدريب المنتشرة.