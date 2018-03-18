  • السبت 17

    مارس

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. تفاصيل القبض على متهم قتل أربعيني بطلق ناري في عسير
  • نشر : منذ 2 ساعتين
  • 1٬926
  • 1
  • حوادث

تفاصيل القبض على متهم قتل أربعيني بطلق ناري في عسير

تفاصيل القبض على متهم قتل أربعيني بطلق ناري في عسير
أبها(صدى):

تمكنت شرطة منطقة عسير ، من كشف تفاصيل مقتل أربعيني بطلق ناري ، بعدما تلقت بلاغًا ، اليوم السبت ، يفيد بوجود مصاب ، لتتوجه إلى الموقع على الفور وتكتشف أنه فارق الحياة .

ومن جانبه ، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة عسير ، الرائد زيد الدباش ، إن الجهات الأمنية المختصة بشرطة بيشة ، تلقت بلاغًا يفيد بوجود مصاب بطلق ناري ، لترسل فرقها الأمنية إلى الموقع على الفور ، ليتبين لهم أن الشخص في العقد الرابع من العمر ولفظ أنفاسه الأخيرة .

وأوضح ” الدباش ” أن هناك فريقًا متخصصًا تم تشكيله ، لكشف ملابسات الواقعة وتفاصيل وفاة الرجل ، تحت إشراف مباشر من مدير شرطة عسير ، اللواء صالح بن سليمان القرزعي .

وأسفرت المتابعة الأمنية ؛ عن تحديد موقع المتهم ، لتقوم الفرق بتضييق الخناق عليه ، حتى بادر في النهاية بتسليم نفسه ، ليتضح أنه في العقد الرابع من العمر ، ويحمل السلاح المستخدم في جريمة القتل .

 


الوسوم:, , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 44261 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يرحم المتوفي ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *