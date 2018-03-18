تفاصيل القبض على متهم قتل أربعيني بطلق ناري في عسير

أبها(صدى):

تمكنت شرطة منطقة عسير ، من كشف تفاصيل مقتل أربعيني بطلق ناري ، بعدما تلقت بلاغًا ، اليوم السبت ، يفيد بوجود مصاب ، لتتوجه إلى الموقع على الفور وتكتشف أنه فارق الحياة .

ومن جانبه ، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة عسير ، الرائد زيد الدباش ، إن الجهات الأمنية المختصة بشرطة بيشة ، تلقت بلاغًا يفيد بوجود مصاب بطلق ناري ، لترسل فرقها الأمنية إلى الموقع على الفور ، ليتبين لهم أن الشخص في العقد الرابع من العمر ولفظ أنفاسه الأخيرة .

وأوضح ” الدباش ” أن هناك فريقًا متخصصًا تم تشكيله ، لكشف ملابسات الواقعة وتفاصيل وفاة الرجل ، تحت إشراف مباشر من مدير شرطة عسير ، اللواء صالح بن سليمان القرزعي .

وأسفرت المتابعة الأمنية ؛ عن تحديد موقع المتهم ، لتقوم الفرق بتضييق الخناق عليه ، حتى بادر في النهاية بتسليم نفسه ، ليتضح أنه في العقد الرابع من العمر ، ويحمل السلاح المستخدم في جريمة القتل .