كشف سر تسجيل أغلب المواليد في الأول من رجب

عادل الحربي(صدى):

يوافق غداً الأحد الأول من شهر رجب، وهو أيضًا اليوم الذي يوافق ميلاد ما يقارب من نصف المواطنين, والتي يبلغ عددهم أكثر من 20 مليون هوية.

ويرجع تسجيل هذا العدد الكبير في هذا اليوم أن المواطنين الأوائل، سجل بياناتهم في كشوف رسمية تتبع لمنظومة مدنية في ظل غياب مفهوم الدولة الحديثة وقتها، ولكن استمر الوضع طويلًا ليصل إلى الأجيال اللاحقة.

كما لجأ البعض إلى اختراع تاريخ الأول من رجب, كتاريخ مفضل لمن أضاع تاريخه الحقيقي, وأيضًا كانت الأحوال المدنية مع بداية إصدار الهوية الوطنية في تلك الفترة تسجل منتصف العام الهجري موعدًا لميلاد معظم المواطنين غير المعروفة تواريخ ميلادهم.