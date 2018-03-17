بالفيديو.. الرحالة ” صالح العايد ” يقطع مسافة 1700 كيلو داخل الهند

نايف السالم(صدى):

أنهى عضو مجموعة دراجتي السعودية الراحلة صالح العايد، اليوم السبت، من محافظة الرس الآن رحلته في دولة الهند يقطع مسافة 1700 كيلو على الدراجة الهوائية.

ونشر إحدى القنوات في تلفزيون الهند، تقرير يروي قصة حياة الراحلة صالح العايد والمغامرات التي شهدها، كما أظهر مدي سعادته بعد اجتياز كل هذه المسافات.

ويذكر أن الرحالة العايد من محافظة الرس وعضو في مجموعة دراجتي السعودية التي تعمل تحت مظلة مركز الملك سلمان للشباب.