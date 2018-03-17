بالفيديو.. شاب يخاطر بنفسه لينقذ سيارة من الاحتراق بالخرج
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لشاب بمحافظة الخرج ، تمكن من إنقاذ سيارة من الاحتراق ، حيث قام بإبعادها بعدما نشب حريق بداخلها ، أمام منزل .
وأظهر المقطع شجاعة الشاب ، الذي استخدم سيارته لإبعادها قبل أن تزداد حدة النيران إلى المنزل ، وتتسبب في كارثة كبيرة .
وكان الحادث ، قد وقع عصر اليوم السبت بحي الهدا في محافظة الخرج ، حيث باشرت فرق الدفاع المدني الموقع ، وأخمدت الحريق على الفور .
♦️شاب يخاطر بنفسه وينقذ سيارة من الاحتراق
نجح شاب #سعودي بمحافظة الخرج في أبعاد سيارة نشب فيها حريق أمام منزل مستخدماً سيارته لإبعادها قبل أن تمتد النيران إلى المنزل وتسبب في كارثة.
و قد وقع الحادث عصر اليوم السبت في حي الهدا بـ #الخرج وباشرت إدارة الدفاع المدني اطفاء الحريق pic.twitter.com/I2mWPHJSwI
— السعودية اليوم🇸🇦 (@alsaudi_today) March 17, 2018
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2221 ] نشر منذ 44 دقيقة
عز الله انه نكب السيارة الثانية اللي كانت بعيده عن الحريق ووقف المحترقه بجنبها