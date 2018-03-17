بالفيديو.. شاب يخاطر بنفسه لينقذ سيارة من الاحتراق بالخرج

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لشاب بمحافظة الخرج ، تمكن من إنقاذ سيارة من الاحتراق ، حيث قام بإبعادها بعدما نشب حريق بداخلها ، أمام منزل .

وأظهر المقطع شجاعة الشاب ، الذي استخدم سيارته لإبعادها قبل أن تزداد حدة النيران إلى المنزل ، وتتسبب في كارثة كبيرة .

وكان الحادث ، قد وقع عصر اليوم السبت بحي الهدا في محافظة الخرج ، حيث باشرت فرق الدفاع المدني الموقع ، وأخمدت الحريق على الفور .