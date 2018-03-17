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  • نشر : منذ 47 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو.. شاب يخاطر بنفسه لينقذ سيارة من الاحتراق بالخرج

بالفيديو.. شاب يخاطر بنفسه لينقذ سيارة من الاحتراق بالخرج
علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لشاب بمحافظة الخرج ، تمكن من إنقاذ سيارة من الاحتراق ، حيث قام بإبعادها بعدما نشب حريق بداخلها ، أمام منزل .

وأظهر المقطع شجاعة الشاب ، الذي استخدم سيارته لإبعادها قبل أن تزداد حدة النيران إلى المنزل ، وتتسبب في كارثة كبيرة .

وكان الحادث ، قد وقع عصر اليوم السبت بحي الهدا في محافظة الخرج ، حيث باشرت فرق الدفاع المدني الموقع ، وأخمدت الحريق على الفور .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2221 ] نشر منذ 44 دقيقة

عز الله انه نكب السيارة الثانية اللي كانت بعيده عن الحريق ووقف المحترقه بجنبها

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