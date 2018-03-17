بالصور.. مصرع 6 أشخاص حرقًا في حادث بالمغرب

مليكة فؤاد(صدى):

لقي 6 أشخاص مصرعهم في حادث سير، اليوم السبت، وقع على الطريق السيار الرابط بين مدينتي أغادير ومراكش جنوب المغرب.

وأكدت السلطات المغربية، أن الحادثة وقعت عقب اصطدام شاحنتين كانتا تسيران في نفس الاتجاه، نتج عنه اشتعال النيران في حمولة إحداهما وتدفقها بقارعة الطريق السيار، لتمتد النيران إلى سيارتين خفيفتين كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس، الأمر الذي نجم عنه وفاة الضحايا الست حرقًا.

وانتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، بالإضافة إلى المصالح التقنية المختصة لإخماد الحريق واتخاذ التدابير اللازمة، كما تم فتح تحقيق موسع من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.