محمد صلاح يدفع مشجعًا للدخول في الإسلام

طلال الغامدي(صدى):

أعلن مشجع لفريق ليفربول الإنجليزي دخوله الدين الإسلامي بسبب المستوى الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح، مع فريقه خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وباقي المسابقات.

وقال مشجع لليفربول تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” ما يفعله محمد صلاح في هذا الموسم مثير للغاية، لذلك أنا أدخل الإسلام.. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ” .

وكانت جماهير ليفربول في إنجلترا قد نشرت أغنية منذ اسابيع أكدت أنها مستعدة للدخول إلى الإسلام بسبب محمد صلاح.