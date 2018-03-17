حقيقة الفيديو المتداول لسيدة توفيت أمام الكاشير

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لسيدة أمريكية تسقط أرضًا ، عندما كانت تحاسب وهي تقف أمام الكاشير ، وهو ما خلق ظنونًا لدى النشطاء بأنها توفيت بصورة مفاجئة .

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية ، قد تداولت تفاصيل الحادث في وقته ، والتي أوضحت حقيقة المقطع ، بأن سيدة شعرت بالتعب فاستعانت ببائعة المتجر لتحمل طفلها ، ومن ثم تدخل بعد ذلك في نوبة صرع داخل متجر بولاية كولورادو الأمريكية ، حتى يتمكن المتواجدون في النهاية من إسعافها .