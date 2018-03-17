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حقيقة الفيديو المتداول لسيدة توفيت أمام الكاشير

حقيقة الفيديو المتداول لسيدة توفيت أمام الكاشير
واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لسيدة أمريكية تسقط أرضًا ، عندما كانت تحاسب وهي تقف أمام الكاشير ، وهو ما خلق ظنونًا لدى النشطاء بأنها توفيت بصورة مفاجئة .

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية ، قد تداولت تفاصيل الحادث في وقته ، والتي أوضحت حقيقة المقطع ، بأن سيدة شعرت بالتعب فاستعانت ببائعة المتجر لتحمل طفلها ، ومن ثم تدخل بعد ذلك في نوبة صرع داخل متجر بولاية كولورادو الأمريكية ، حتى يتمكن المتواجدون في النهاية من إسعافها .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 44257 ] نشر منذ 47 دقيقة

الله يشفيها ,,

,, ولكن ربيعنا طاروا باالعجه ,,

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