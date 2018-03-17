حقيقة الفيديو المتداول لسيدة توفيت أمام الكاشير
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لسيدة أمريكية تسقط أرضًا ، عندما كانت تحاسب وهي تقف أمام الكاشير ، وهو ما خلق ظنونًا لدى النشطاء بأنها توفيت بصورة مفاجئة .
وكانت وسائل الإعلام الأمريكية ، قد تداولت تفاصيل الحادث في وقته ، والتي أوضحت حقيقة المقطع ، بأن سيدة شعرت بالتعب فاستعانت ببائعة المتجر لتحمل طفلها ، ومن ثم تدخل بعد ذلك في نوبة صرع داخل متجر بولاية كولورادو الأمريكية ، حتى يتمكن المتواجدون في النهاية من إسعافها .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44257 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يشفيها ,,
,, ولكن ربيعنا طاروا باالعجه ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26405 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله المستعان
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26405 ] نشر منذ 40 دقيقة
جاني المقطع ذا اليوم بس ما حملته