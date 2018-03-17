بالفيديو.. فتاة ترسم صور الملك سلمان وولي العهد بطريقة مُدهشة

نايف السالم(صدى):

قامت فتاة برسم صور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، والأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بطريقة مبدعة.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي، فيديو للفتاة وهي ترسم الولك سلمان وولي العهد، حيث حازت على إعجاب الكثيرين، خاصة فئة الشباب الذين يحظون بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة وسمو ولي العهد.