تحذير من سيول قادمة من الباحة باتجاه وادي خيطان
حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ، مساء اليوم السبت ، من سيول منقولة قادمة من الباحة ، باتجاه وادي خيطان في منطقة العرضية الشمالية .
ودعا المركز ، المواطنين لاتخاذ سبل الحيطة والحذر ، وذلك بعد هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق بالباحة ، مصحوبة بزخات برد ورياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26405 ] نشر منذ 43 دقيقة
الحمد لله والشكر لله اليوم جناء كل خير.
فديت السيل وشوفة السيل ترد الروح الله يجعلها امطار خير وبركه ويجعله اول الخير
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26405 ] نشر منذ 42 دقيقة
وبعدين هو رايح يم ديرة الأنساب يسلم عليهم