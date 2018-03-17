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تحذير من سيول قادمة من الباحة باتجاه وادي خيطان

تحذير من سيول قادمة من الباحة باتجاه وادي خيطان
إبراهيم الزهراني(صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ، مساء اليوم السبت ، من سيول منقولة قادمة من الباحة ، باتجاه وادي خيطان في منطقة العرضية الشمالية .

ودعا المركز ، المواطنين لاتخاذ سبل الحيطة والحذر ، وذلك بعد هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق بالباحة ، مصحوبة بزخات برد ورياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 26405 ] نشر منذ 43 دقيقة

الحمد لله والشكر لله اليوم جناء كل خير.
فديت السيل وشوفة السيل ترد الروح الله يجعلها امطار خير وبركه ويجعله اول الخير

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