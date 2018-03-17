تحذير من سيول قادمة من الباحة باتجاه وادي خيطان

إبراهيم الزهراني(صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ، مساء اليوم السبت ، من سيول منقولة قادمة من الباحة ، باتجاه وادي خيطان في منطقة العرضية الشمالية .

ودعا المركز ، المواطنين لاتخاذ سبل الحيطة والحذر ، وذلك بعد هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق بالباحة ، مصحوبة بزخات برد ورياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية .