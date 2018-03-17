بالصور.. الملحقية الثقافية بالقاهرة تجهز جناح خاص لطلابها للمشاركة في مهرجان الشعوب

رحاب فتحي(صدى):

افتتح عميد كلية طب قصر العيني الدكتور فتحى خضير المهرجان الثامن ليوم الشعوب بكلية الطب، بحضور ممثلين من الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة ، حيث يهدف إلى مشاركة الجاليات العربية والإسلامية المختلفة لتمثيل دولهم لتوطيد العلاقات والتعريف بالثقافات المختلفة، وذلك من خلال مشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية من طلاب الجامعة.

وحرص طلاب المملكة على المشاركة بزيهم الوطني ، ضم الجناح السعودي بعض المقتنيات والصور الفوتوغرافية التي تبرز التراث السعودي من آثار وأزياء تعد جزء لا يتجزأ من تاريخ وثقافة وحضارة المملكة، وقدم الطلاب التمر والقهوة السعودية والتي تعد من التراث ودليل على الكرم كما تم من خلال شاشة عرض فيلم تاريخي يروي مراحل تطور المملكة وما شملته من إنجازات وعرض تراثي للعرضة النجدية والفولكلور الشعبي السعودي .

وقال الدكتور ” فتحي خضير ” ، إن مشاركة الملحقية الثقافية السعودية في اليوم العالمي للشعوب يؤكد على دعم طلابها والعمل على إبراز قيم وتراث المملكة، لافتا إلى أن يوم يكون مزيج من الثقافات الدولية المختلفة. مؤكدا أن الطلاب السعوديين متميزون وحريصين على انجاز مسيرتهم التعليمية على أكمل وجه. وأوضح أن هذا اليوم هو يوم التعارف والتعايش بين الشعوب والحضارات ، وكل دولة يمثلها طلابها الدارسين بجامعة القاهرة يقدمون تراثها وأهم ما يميزها من عادات وتقاليد وثقافات.