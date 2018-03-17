محمد صلاح يقود ليفربول لهزيمة واتفورد

نواف السالم(صدى):

تمكن نادي ليفربول من تحقيق الفوز على نظيره واتفورد ، خلال لقاء اليوم السبت ، ضمن مواجهات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، بخماسية نظيفة دون رد .

وافتتح نجم ليفربول محمد صلاح ، تسديد الأهداف في شباك واتفورد ، خلال الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الأول ، ليبدأ في تحقيق أول سوبر هاتريك له بالفريق ، بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني خلال الدقيقة الـ 43 من نهاية الشوط الأول .

وبعدما قاطع روبرتو فيرمينو ، سلسلة أهداف ” صلاح ” المتتالية ، بتسجيل هدف ليفربول الثالث ، خلال الدقيقة الـ 49 من بداية الشوط الثاني ؛ عاود الفرعون المصري يستكمل تألقه ، عبر الهدف الرابع للفريق خلال الدقيقة الـ 77 ، ليليه الهدف الخامس للفريق والرابع له ، خلال الدقيقة الـ 85 من الدقائق الأخيرة في نهاية المباراة .