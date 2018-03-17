بالصور.. إغلاق بوفيه مخالف وإعادة فتحه بعد ساعتين يثير تعجب أهالي الطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

في ظاهرة غريبة ؛ فوجئ أهالي بلدية قيا ، الواقعة جنوب شرقي الطائف ، بإعادة فتح أحد البوفيهات بالمنطقة ، بعد إغلاقه من قبل الفرق الرقابية بالبلدية لحوالي ساعتين ، بسبب مخالفته الاشتراطات الصحية .

وأثار فتح البوفيه مرة أخرى ، جدلًا واسعًا بين أهالي المنطقة ، حيث أن البلدية كانت قد رصدت في جولة مفاجئة لها ، مخالفات البوفيه ، فيما يتعلق بالأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر ، فضلًا عن سوء النظافة وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية ، مع وجود تصريف لماء الغسيل داخل البوفيه ، ووجود الكثير من الحشرات .