بالصور.. إغلاق بوفيه مخالف وإعادة فتحه بعد ساعتين يثير تعجب أهالي الطائف
في ظاهرة غريبة ؛ فوجئ أهالي بلدية قيا ، الواقعة جنوب شرقي الطائف ، بإعادة فتح أحد البوفيهات بالمنطقة ، بعد إغلاقه من قبل الفرق الرقابية بالبلدية لحوالي ساعتين ، بسبب مخالفته الاشتراطات الصحية .
وأثار فتح البوفيه مرة أخرى ، جدلًا واسعًا بين أهالي المنطقة ، حيث أن البلدية كانت قد رصدت في جولة مفاجئة لها ، مخالفات البوفيه ، فيما يتعلق بالأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر ، فضلًا عن سوء النظافة وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية ، مع وجود تصريف لماء الغسيل داخل البوفيه ، ووجود الكثير من الحشرات .
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 1 ساعة
لاتعجب ولاشي كلو بالواسطه يمشي
ولا الهوى واذا قفلوه بدون تشهير باسمه
اهم شي عندهم ياخذون فلوس
وطز بالمواطن هذا الي حاصل
سعد[ عدد التعليقات: 388 ] نشر منذ 34 دقيقة
هل يعني ذلك وجود شبهة فساد ورشوة في الموضوع ..؟