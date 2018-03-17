سمو وزير الحرس الوطني يعزي في وفاة الشيخ مشرف بن مطلق بن شنان
قدم صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني العزاء والمواساة في وفاة الشيخ مشرف بن مطلق بن شنان – رحمه الله – ،وذلك خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم السبت لأبناء الفقيد في مقر العزاء بالرياض.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ومن جهتهم عبر أبناء الفقيد ، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو وزير الحرس الوطني على تعازيه التي كان لها اكبر الأثر في نفوسهم مثمنين زيارته ومواساته لهم .
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