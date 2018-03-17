سمو وزير الحرس الوطني يعزي في وفاة الشيخ مشرف بن مطلق بن شنان

سعيد العجل(صدى):

قدم صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني العزاء والمواساة في وفاة الشيخ مشرف بن مطلق بن شنان – رحمه الله – ،وذلك خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم السبت لأبناء الفقيد في مقر العزاء بالرياض.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جهتهم عبر أبناء الفقيد ، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو وزير الحرس الوطني على تعازيه التي كان لها اكبر الأثر في نفوسهم مثمنين زيارته ومواساته لهم .